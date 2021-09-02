Молодой человек украл велосипед, но продать не успел

32-летняя жительница хранила велосипед стоимостью 14700 рублей у подъезда и не пользовалась противоугонным тросом. В один из дней мимо нее проехал молодой человек.

Женщина поняла, что незнакомец передвигается на ее же велосипеде, однако догнать похитителя она не успела. Вскоре женщина нашла свое транспортное средство в чужом дворе и забрала его.

Стражи порядка вышли на след предполагаемого вора. 24-летний местный житель признался, что хотел продать велосипед, но планы нарушило то, что его заметила хозяйка. За кражу ранее судимому молодому человеку все равно придется отвечать. (фото jcx516, pixabay.com)