02 сентября 2021, 16:26
Происшествия

Молодой человек украл велосипед, но продать не успел

Женщина увидела похищенный велосипед в другом дворе и забрала себе, а полиция нашла предполагаемого вора

32-летняя жительница хранила велосипед стоимостью 14700 рублей у подъезда и не пользовалась противоугонным тросом. В один из дней мимо нее проехал молодой человек.

Женщина поняла, что незнакомец передвигается на ее же велосипеде, однако догнать похитителя она не успела. Вскоре женщина нашла свое транспортное средство в чужом дворе и забрала его.

Стражи порядка вышли на след предполагаемого вора. 24-летний местный житель признался, что хотел продать велосипед, но планы нарушило то, что его заметила хозяйка. За кражу ранее судимому молодому человеку все равно придется отвечать. (фото jcx516, pixabay.com)

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Метки: 
Полиция
Кемь
новости Карелии
велосипед
Кража