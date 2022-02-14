У Владимира Жириновского развилось опасное воспаление мозга

Состояние попавшего в больницу с ковидом Владимира Жириновского врачи оценивают как стабильно тяжелое. Главной угрозой для его здоровья стали воспалительные процессы в мозгу, передает Telegram-канал «112».

Лидера ЛДПР подключили к аппарату высокопоточной ИВЛ, за политиком постоянно наблюдают специалисты Центральной клинической больницы Москвы.

Напомним, Жириновского госпитализировали 2 февраля, у него был подтвержден коронавирус. СМИ сообщали, что у политика двусторонняя пневмония с высокой степенью поражения легких. // Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press.com