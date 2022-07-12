У производителей Карелии проверили качество молока

Специалисты карельского управления Роспотребнадзора регулярно проводят проверки качества сельхозпродукции местных производителей, молока в том числе.

Так, за II квартал текущего года проведен контроль в отношении 61 предприятия, выпускающего молочную продукцию, проверено 102 объекта. Лабораторно исследовано 115 проб по показателям качества и безопасности, которых показали, что превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

«Все исследованные пробы соответствовали требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Удельный вес несоответствующих проб молочной продукции по физико-химическим показателям составил 4%, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года»,

- отметили в пресс-службе ведомства.