У петербургских дилеров в Карелии изъяли оружие, наркотики и валюту

Двух жителей Петербурга уличили в незаконном обороте и хранении наркотиков и оружия. Наркодилеры «работали» в Сортавальском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

На них вышли благодаря другому уголовному делу о наркотиках в отношении четверых жителей Карелии. Все они входили в одну банду и выстроили разветвленные цепочки по расфасовке и сбыту запрещенных веществ.

Четверо жителей Карелии и двое петербуржцев работали в «двойках» и поставляли наркотики по цепочке при помощи тайников-закладок. Они общались друг с другом только в теневом интернете, лично знакомы не были.

Задержанные петербуржцы согласились сотрудничать со следствием. У них дома изъяли 18,5 килограмм амфетамина, валюту и оружие. Уголовное дело направили в Сортавальский городской суд для рассмотрения. // Фото: krasnogorskriamo.ru