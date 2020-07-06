У отдыхавшей в Карелии семьи москвичей обнаружен COVID-19

В минувшее воскресенье, 5 июля, стал известен результат анализа, который был взят в деревне Вокнаволок у семейной пары из Москвы. Гости из столицы вместе с двумя детьми прибыли в Карелию к родственникам. Анализ на коронавирус оказался положительным.

Как сообщается на странице «Межрайонной больницы», семейная пара уже уехала обратно в Москву до получения результата теста. Сейчас медики обследуют людей, с которым могли контактировать москвичи.

Также сообщается, что в Костомукше на основании лабораторных данных выявлено два случая коронавируса. Один - при обследовании по контакту с больным ковид, второй - при обследовании по поводу ОРВИ. Течение заболевания у пациентов легкое. Они находятся на амбулаторном лечении.

Больница напомнила жителям республики о необходимости использования защитной маски в общественных местах, соблюдения социальной дистанции и дезинфекции рук.