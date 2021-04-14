У одинокой старушки в Петрозаводске украли все сбережения

В полицию Петрозаводска обратилась одинокая 81-летняя пенсионерка, проживающая в одном из общежитий. Она рассказала, что кто-то похитил 60 тысяч рублей из ее комнаты, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пожилая женщина объяснила, что в дневное время пошла гулять с собакой и не заперла дверь в свою комнату. Вернувшись, она обнаружила, что из шкатулки, спрятанной в шкафу, пропали все сбережения.

Под подозрение попал 33-летний житель Медвежьегорского района. Он рассказал, что зашел в гости к товарищу и увидел, что дверь в одну из комнат открыта. Обыскав помещение, мужчина нашел деньги и спешно уехал в родной поселок. Там его и нашли оперативники. Подозреваемый признался в краже, деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото mk.ru