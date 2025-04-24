У мужчины забрали права, но он продолжал водить, за что его наказали

Житель Лахденпохского района неоднократно садился за руль, несмотря на отсутствие прав и запрет. За это его привлекли к уголовной ответственности, конфисковали автомобиль и принудили отработать 180 часов обязательных работ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

В 2024 году 62-летнего мужчину лишили прав из-за неоднократных грубых нарушений, а в 2025 привлекли к административной ответственности за повторное правонарушение. Несмотря на это местный житель продолжать ездить, пока его не остановили сотрудники ДТП и не отстранили от управления транспортным средством.

За это мужчину осудили по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ - управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление автомобилем в отсутствие прав. Ему присудили наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. © «Петрозаводск говорит»