"Праздник, который всегда с тобой"

С некоторых пор туризм прочно вошел в жизнь обиталелей "самой веселой деревни" Карелии - Киндасово.

«Неприятно, когда утром встаешь, открываешь окна, а там толпы туристов. Все внимательно смотрят, разглядывают тебя, все с фотокамерами. Ну разве это жизнь? Это неправильно. Так не должно быть»,

- считает жительница деревни Татьяна Фадеева.

Информация о том, что для строительства туристических объектов местная власть планирует выделить землю в центре Киндасова, взбудоражила граждан. Масла в огонь добавило то, что о публичных слушаниях по поводу выделения участков земли для развития туризма в деревне узнали случайно. О том, что происходит в самой веселой деревне Карелии и почему местным жителям уже не до смеха, читайте здесь.