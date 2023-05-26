Туризм в Карелии должен развивать территории

Руководитель региона подчеркнул, что туризм – это не только пополнение бюджета за счет налоговых поступлений от объектов турбизнеса, но и открытие новых железнодорожных и авиамаршрутов, строительство дорог, дополнительные доходы от продажи гостям местных товаров и услуг.

«За последнее время мы провели большую работу по легализации туристического бизнеса, что, безусловно, пополняет бюджет, а также гарантирует сохранение трудовых прав работников, – сказал глава Карелии. – В туристической сфере у нас трудятся тысячи людей, и число рабочих мест в области гостеприимства увеличивается».

По словам Артура Парфенчикова, новые железнодорожные и авиамаршруты делают территорию региона удобной и комфортной, в первую очередь, для жителей. Строительство подъездных путей к объектам турбизнеса развивает автотранспортную сеть в целом.

Как сообщил министр экономического развития и промышленности Олег Ермолаев, с 29 апреля продлено движение ежедневных «Ласточек» по маршруту Санкт-Петербург – Сортавала до ст. Хелюля; с 3 июня возобновляется движение рельсового автобуса «Воттоваара экспресс» по маршруту Сортавала – ст. Суккозеро. На 10% по сравнению с 2022 годом увеличено число авиарейсов из Петрозаводска до Калининграда, Сочи, Казани, Минеральных Вод. В этом году введены авиарейсы в Екатеринбург и Магас.

Также в регионе продолжается масштабный ремонт автомобильных дорог и мостов, работы проводятся в штатном режиме без долгих перекрытий. Введены в эксплуатацию отели CosmosSmartSegezha (Сегежа, 60 номеров), «Лахти» (Петрозаводск, 13 номеров), гостиница «Белые ночи» (Сортавальский район, 51 номер), реализовано 10 проектов по созданию модульных гостиниц, 20 проектов в виде строительства кемпингов и автокемпингов, открыты новые гостевые дома.

Артур Парфенчиков поставил задачу активнее развивать туризм на центральных и северных территориях и максимально использовать возможности арктической зоны в плане предоставления льгот для ведения такого бизнеса.

«У нас есть районы, где именно новые инвесторы в сфере туризма могут дать толчок для развития их экономики. Это Калевальский, Кемский, Беломорский и другие районы. А мы будем поддерживать инвестпроекты строительством дорог, визит-центров, развитием местных промыслов, как, например, беломорское золотное шитье, – отметил глава республики. – И такие точки притяжения для развития территорий есть в каждом районе нашего региона».

Глава Карелии предложил проработать с федеральным центром вопрос о курортном сборе с приезжающих по примеру других регионов:

«Но при этом нужно соблюсти важное условие – эти дополнительные доходы должны поступать в местные бюджеты, чтобы делать жизнь жителей более комфортной».

Экономическому блоку правительства Артур Парфенчиков дал поручение развивать событийный туризм, составив соответствующий календарь.

Напомним, в 2022 году Карелию посетили более 1,3 млн человек. В этом году ожидается рост турпотока на 10-15%.