Туристы активно бронируют базы отдыха в Карелии этой зимой

Три карельских города попали в десятку популярных направлений для отдыха на базах этой зимой. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Так, Петрозаводск занял в этом списке второе место. Туристы обычно едут в город на три дня и снимают базы отдыха, в среднем, за 19 238 рублей в сутки.

Лахденпохья расположилась в рейтинге на четвертом месте. Там базу отдыха можно снять, в среднем, за 12 356 рублей. Сортавала на десятом месте (18 000 рублей за базу).

Рейтинг составлен на основании данных о бронировании баз отдыха в январе и феврале. // Фото «Петрозаводск говорит»