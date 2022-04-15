Туриндустрии Египта предложили принимать оплату в рублях

Российско-Египетский деловой совет выступил за оплату в рублях в отелях Египта. Предложил такой вариант расчетов председатель организации Михаил Орлов. Об этом сообщают «Известия».

«Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться»,

- заявил глава совета.

Он также отметил, что до тех пор, пока подобное решение не примется, любое путешествие для отечественных туристов является проблематичным. Правда, до авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году отели Хургады и Шарм-эш-Шейха подпольно принимали рубли. Но специалист подчеркнул, что такого рода схемы следует «‌‎выводить в правовое поле», однако для этого нужен рабочий механизм. Фото: pixabay.