15 апреля 2022, 12:31
Общество

Туриндустрии Египта предложили принимать оплату в рублях

Проживание в отелях египетских курортов россияне смогут оплачивать нацвалютой, когда проработают механизм процедуры

Российско-Египетский деловой совет выступил за оплату в рублях в отелях Египта. Предложил такой вариант расчетов председатель организации Михаил Орлов. Об этом сообщают «Известия».

«Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться»,

- заявил глава совета.

Он также отметил, что до тех пор, пока подобное решение не примется, любое путешествие для отечественных туристов является проблематичным. Правда, до авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году отели Хургады и Шарм-эш-Шейха подпольно принимали рубли. Но специалист подчеркнул, что такого рода схемы следует «‌‎выводить в правовое поле», однако для этого нужен рабочий механизм. Фото: pixabay.

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Метки: 
Новости
Египет
туриндустрия
отели египта
нацвалюта
оплата в рублях
Российско-Египетский деловой совет