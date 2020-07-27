Труп мужчины обнаружен в Петрозаводске

Труп мужчины найден в квартире в Петрозаводске, сообщает источник близкий к МЧС по РК.

По его словам, в воскресенье, 26 июля, на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. В квартире жилого дома на улице Кондопожской мужчина не отвечает на звонки и не открывает дверь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры, где обнаружили труп мужчины.

Сейчас по данному происшествию проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.