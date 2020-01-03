Трое жителей Карелии задержаны Росгвардией 2 января

За минувшие сутки группы задержания Росгвардии выезжали в заведения досуга и торговли. 2 января в 10:32 сработала тревожная сигнализация одного из магазинов поселка городского типа Надвоицы. На объекте был задержан 41-летний местный житель за хищение продуктов на сумму 500 рублей.

Такой же ущерб сетевому магазину в Сегеже нанес 39-летний мужчина, задержанный в 15:30. Оба нарушителя были переданы представителям органов внутренних дел.

В Кондопоге в 23:43 сработала тревожная сигнализация ресторана на улице Комсомольской. Посетитель, 21-летний молодой человек, разбил стекло двери. На место прибыли сотрудники Кондопожского отдела вневедомственной охраны - они задержали нарушителя и передали его следственно-оперативной группе районного отдела полиции.