В ГИБДД прокомментировали наезд на пешеходов в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали инцидент с пешеходами, произошедший 2 января в центре Петрозаводска. По данным ГИБДД, серьезно в аварии никто не пострадал.

Напомним, ДТП произошло в 17:30 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина. 36-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на перекресток на красный сигнал светофора, при этом совершил наезд на группу пешеходов. Пешеходы: мужчина 62 лет и пятилетняя девочка. Мужчина не обращался за медицинской помощью. Девочка была доставлена в Детскую республиканскую больницу, ей оказана разовая медицинская помощь, амбулаторное лечение не назначено.

Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора, по статье 12.12. административного кодекса (штраф 1000 рублей).