Трое студентов ПетрГУ получили стипендию в 25 тысяч рублей

Благотворительный фонд Потанина подвел итоги традиционного стипендиального конкурса. В числе его победителей оказались трое магистрантов ПетрГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Обладателями стипендий в размере 25 тысяч рублей стали Татьяна Макарова, магистрант Института филологии, Дмитрий Слясский, магистрант Института экономики и права и Яна Хоренко, магистрант Института истории, политических и социальных наук.

Свои стипендии победители конкурса будут получать начиная с февраля 2021 года и до окончания обучения в магистратуре.

В пресс-службе главного карельского вуза отметили, что в этом году на конкурс было подано 5747 заявок. Общее количество победителей было увеличено с 500 до 750. Фото uralpolit.ru