04 марта 2021, 09:23
Трое студентов ПетрГУ получили стипендию в 25 тысяч рублей
В конкурсе на соискание стипендии фонда Потанина поучаствовали более пяти тысяч человек
Благотворительный фонд Потанина подвел итоги традиционного стипендиального конкурса. В числе его победителей оказались трое магистрантов ПетрГУ, сообщает пресс-служба вуза.
Обладателями стипендий в размере 25 тысяч рублей стали Татьяна Макарова, магистрант Института филологии, Дмитрий Слясский, магистрант Института экономики и права и Яна Хоренко, магистрант Института истории, политических и социальных наук.
Свои стипендии победители конкурса будут получать начиная с февраля 2021 года и до окончания обучения в магистратуре.
В пресс-службе главного карельского вуза отметили, что в этом году на конкурс было подано 5747 заявок. Общее количество победителей было увеличено с 500 до 750. Фото uralpolit.ru