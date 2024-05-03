03 мая 2024, 21:43
Трое солдат-срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали
Военнослужащих из Северной Осетии унесло в открытое море, их ищут
Три солдата-срочника вышли на лодке с веслами в море в Крыму и пропали. Был сильный ветер, военнослужащих унесло, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.
По словам губернатора, к нему обратились матери солдат и попросили найти их сыновей. Все военные из Северной Осетии.
В экстренные службы обратились другие солдаты, которые видели, как лодку уносит.
- Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат,
- заявил Меняйло.
Он обещал приложить все усилия, чтобы найти пропавших в Черном море солдат. // фото: freepik.com