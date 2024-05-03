Трое солдат-срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали

Три солдата-срочника вышли на лодке с веслами в море в Крыму и пропали. Был сильный ветер, военнослужащих унесло, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

По словам губернатора, к нему обратились матери солдат и попросили найти их сыновей. Все военные из Северной Осетии.

В экстренные службы обратились другие солдаты, которые видели, как лодку уносит.

- Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших солдат,

- заявил Меняйло.

Он обещал приложить все усилия, чтобы найти пропавших в Черном море солдат. // фото: freepik.com