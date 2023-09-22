Трое мужчин в Карелии слили 300 литров топлива с тепловоза и попались

Троих жителей Лахденпохского района поймали на хищении дизельного топлива. Мужчин обвинили в том, что они слили его с тепловоза в Элисенвааре, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Инцидент произошел в марте этого года, двух машинистов и помощника машиниста задержали полицейские из Петрозаводского ЛО МВД на транспорте.

Мужчины успели слить больше 300 литров дизеля из тепловоза. Ущерб составил свыше 12 тысяч рублей.

Возбудили уголовное дело, суд признал фигурантов виновными. Учли, что у всех есть малолетние дети, поэтому воры отделались штрафами. Сливавшие топливо заплатят по 20 тысяч рублей, а предоставивший им тару подельник - 15 тысяч рублей. // фото: Igor2008/pixabay.com