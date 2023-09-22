22 сентября 2023, 13:49
Происшествия

Ребенок попал под машину и был госпитализирован в Карелии

В Сортавале произошла авария с участием восьмилетней девочки

В четверг днем в Сортавале произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Школьница была госпитализирована. // Фото «Петрозаводск говорит»

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