Ребенок попал под машину и был госпитализирован в Карелии

В четверг днем в Сортавале произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Школьница была госпитализирована. // Фото «Петрозаводск говорит»