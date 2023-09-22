22 сентября 2023, 13:49
Ребенок попал под машину и был госпитализирован в Карелии
В Сортавале произошла авария с участием восьмилетней девочки
В четверг днем в Сортавале произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля Toyota применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате происшествия ребенок получил травмы. Школьница была госпитализирована. // Фото «Петрозаводск говорит»