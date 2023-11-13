Трое мужчин устроили дебош в сауне в Петрозаводске

На днях в одной из саун Петрозаводска была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор рассказала, что трое посетителей заведения устроили дебош. Мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, отказывались покидать сауну, оскорбляли работников и угрожали им физической расправой, пинали дверь. На улице они избили прохожего.

Стражи порядка задержали 21-летнего и 39-летнего жителей Петрозаводска и 27-летнего мужчину из Лоухского района. Нарушителей общественного порядка доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Huum