ТРК Лотос Plaza дарит Xbox и Nintendo

Начиная с 18 и по 31 августа, ТРК ЛОТОС PLAZA будет дарить любимые детские игрушки и крутые подарки от партнеров новой школьной акции.

Розыгрыш главных призов Xbox, Nintendo состоится 1 сентября в 15.00 на большом празднике в ТРК ЛОТОС PLAZA.

Лето заканчивается, совсем скоро в школу, а это значит, что можно встреться со своими друзьями, начать новую страницу этого учебного года вместе в ТРК ЛОТОС PLAZA.

Подробные условия акции на сайте: https://lotosplazaptz.ru/sobytiya1/sobytiya/shkol_naya_akciya_trk_lotos_plaza/. На правах рекламы.