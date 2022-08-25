Пенсионерам Севера возместят затраты на поездку в отпуск на автомобиле

Российской правительство подписало Постановление о компенсации пенсионерам Крайнего Севера и приравненных к нему территорий затрат на проезд к месту отдыха на личном автомобиле. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шагналович.



Это была инициатива карельских законодателей, которые обратились в федеральный центр с предложением исправить несправедливость. Ведь те, кто получал на Севере пенсию по старости или инвалидности, могли раз в два года оформить компенсацию за проезд к месту отдыха поездом, самолетом, автобусом, а также речным и морским транспортом. А если пенсионер добирался к месту отдыха на личном автомобиле – не получал ничего. Теперь ситуация исправлена.

Мы боролись за эту инициативу несколько лет, было сломано немало копий. Федеральный центр согласился с нашим предложением с четвертой попытки, и справедливость наконец восторжествовала!

- сообщил на своей страничке в соцсети Шандалович.



Процедура возврата денег несложная. Надо написать заявление в местное отделение Пенсионного фонда и приложить к нему чеки на оплату топлива и документы на машину.