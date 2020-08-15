Три тысячи билетов продано на фестиваль Ruskeala Symphony

Сегодня в Карелии в горном парке «Рускеала» в четвертый раз проходит фестиваль Ruskeala Symphony. Интерес к фестивалю в этом году впервые превысил рекреационные возможности парка. Позаботившиеся о билетах заранее могут считать себя счастливчиками. Они услышат хорошую музыку различных стилей в исполнении виртуозов.

Уже на перроне платформы горного парка «Рускеала» первых зрителей встретила фолк-группа «SKYLARK» - один из брендовых карельских коллективов. Для прибывших москвичей прозвучала традиционная музыка разных народов, в том числе – карельские песни, танцевальные мелодии и инструментальные наигрыши. Эта группа выступала на разных площадках в разных городах и странах: в концертных залах, на уличных площадях, а теперь еще и на железнодорожной платформе - музыка везде звучит фантастически.

Затем, в Итальянском карьере состоится официальное открытие фестиваля. Яркий, динамичный и многожанровый коктейль для летнего полудня прозвучит в исполнении Ансамбля Михаила Тоцкого.

Эти карельские коллективы публика хорошо знает. А вот с Мужским камерным хором Карельской филармонии еще только предстоит познакомиться. Шестнадцать певцов и дирижер Алексей Умнов представят свое искусство на водной глади Мраморного каньона - вот такой незабываемый дебют. Великолепный камень, несомненно, должен добавить красоты мужскому пению.

Фестиваль в этом году из-за пандемии коронавируса сократился до одного дня. Но он будет насыщенным. Прозвучат шесть концертов, программа которых рассчитана на меломанов с самыми разными вкусовыми предпочтениями.

Российский квартет саксофонистов – это уникальный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, финалист и лауреат телевизионного проекта телеканала «Россия Культура» «Квартет 4х4». Им подвластно все, что можно сыграть на саксофоне – от классики до джаза. И эта музыка наполнит каньон в Рускеале.

Еще один квартет - струнный - исполнит шедевры Моцарта, Дворжака, Бородина и Шостаковича. Музыканты «Нового русского квартета» известны во всем мире и как исполнители, ведущие активную сольную, дирижерскую, преподавательскую и просветительскую деятельность. Один из ведущих камерных коллективов России неоднократно признан в зарубежной прессе «лучшим российским ансамблем».

Традиционно завершит фестиваль гала-концерт Симфонического оркестра филармонии со звездами мировой оперной сцены Олесей Петровой, солисткой Метрополитен-опера, приглашенной солисткой Большого театра, Сергеем Семишкурой, солистом Мариинского театра. Шедевры мировой классики оркестр исполнит с лауреатом международных конкурсов скрипачкой Юлией Игониной и с заслуженным артистом России виолончелистом Борисом Андриановым.

Последние аккорды завершающего концерта сольются с праздничным салютом, ставшим одной из традиций фестиваля Ruskeala Symphony.

Наверное, никому не надо объяснять, что в этом году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 праздник музыки не будет продолжительным - фестиваль продлится всего один день с соблюдением всех мер, необходимых для предотвращения заражения артистов, участников и публики опасным заболеванием.

Стоит напомнить, что сам фестиваль был создан по инициативе главы республики Карелия Артура Парфенчикова в 2017 году и сразу заявил о себе, как о явлении в культурной и туристской жизни России, войдя в топ-15 региональных событий страны. Организатором Ruskeala Symphony являются: правительство Карелии, министерство культуры республики Карелия, Карельская государственная филармония и горный парк «Рускеала» (ООО «Колмас»).

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