Первую часть фильма по вепсским сказаниям можно увидеть в интернете

В основу сюжета «Легенд» легли устные предания, бытующие на территории Прионежского района, сообщает минкульт Карелии

Картина богата натурными съемками и компьютерной графикой. По сюжету ней появляются настоящая Красавица Онега, коварный Шаман, Хозяйка карельских скал и Вепсская дева, представляющая свой древний народ.

Фильм снимался к 100-летию Республики Карелия, но пандемия внесла коррективы в планы создателей.

Каждое лето проходит фестиваль «Мое Прионежье». К сожалению, в этом году его провести не смогли. Мы решили поддержать праздник онлайн-форматом и создали фильм о вепсском фольклоре, чтобы познакомить людей с мифологическим эпосом этого северного народа!

– рассказал Иван Трифанов, режиссер фильма, начальник отдела народного творчества Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии.

Выход «Легенды Прионежья» приурочен к карельским праздникам. Первая часть – к первому Спасу и Успенскому посту. Вторую – в осенний Мясоед, который наступает сразу за Успенским постом и длится 13 недель.

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