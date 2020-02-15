Три педагога из Карелии вышли в полуфинал конкурса «Учитель будущего»

Учителя из школы №2 Петрозаводска борются за выход в финал всероссийского педагогического конкурса. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Два учителя начальных классов Дарья Еплеева и Евгения Балашова, а также учитель ИЗО София Виноградова прошли «дистанционный этап». Сегодня в Санкт-Петербурге они участвуют в педагогических дебатах, методическом конструкторе и кейс-игри.



Первый полуфинал конкурса «Учитель будущего» проходит в течение трех дней. В этапе Северо-Запада - 50 команд из семи регионов, в том числе из Карелии.

Всего на участие в конкурсе подали более 39 тысяч заявок. По итогам каждого полуфинала будут определены 12 лучших команд.

Фото: vk.com