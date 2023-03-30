Три новых моста построят в Карелии

В этом году начнется строительство трех новых мостов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Новую переправу через реку Шуя возведут на 114 километре автодороги Петрозаводск-Суоярви. Также переправу построят через реку Верхняя Седокса на 17 километре автодороги Олонец-Питкяранта- Леппясилта и построят путепровод на подъезде к Импилахти. Об этом сообщил замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Андрей Мелентьев.

На эти объекты привлекут федеральные средства. Торги были проведены, подрядчики определены. По словам замминистра, в 2024 году эти три моста будут сданы в соответствии с условиями госконтракта.

Что касается реконструкции аварийного моста через реку Лососинка на Мерецкова в Петрозаводске, то по словам Мелентьева, проектная документация находится в стадии завершения. Чтобы не создать в городе коллапса, как только введут в эксплуатацию мост через Неглинку, начнутся работы на мосту через Лососинку. // фото «Петрозаводск говорит»