Три месяца дом в Петрозаводске получает воду «по воздуху»  

Текст и фото: Антонина Кябелева

Жители двухэтажного многоквартирного деревянного дома, расположенного в Петрозаводске на улице Машезерская, 33а, оказались в отчаянном положении. Вот уже три месяца водоснабжение дома зависит от состояния шланга, идущего прямо по двору и подключенного к коммуникациям соседнего дома.

Граждане обращались во всевозможные инстанции, но ситуация не меняется. Ответ из карельского госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору и вовсе поражает своей циничностью.

В адрес нашей редакции на днях поступило обращение от жильцов дома по улице Машезерская, которые, отчаявшись добиться нормального водоснабжения, обратились за помощью к журналистам. Граждане сообщили, что проблемы с водоснабжением продолжаются с 9 сентября 2020 года, когда обычный напор превратился в тонкую струйку из крана. Жильцы дома обращались в аварийную службу, в управляющую компанию ООО «ПК Выбор», в единую диспетчерскую службу Петрозаводска. Но все без толку.

- 13 сентября было написано обращение в Государственный комитет РК по строительному, жилищному и дорожному надзору о существовании данной проблемы и о том, что её никто не устраняет. До 16 сентября дом находился без водоснабжения. Ситуация была исправлена тем, что сотрудники АО «ПКС Водоканал» протянули по поверхности земли от соседнего дома шланг, обеспечив тем самым дом 33а водой,

- сказано в письме, которое поступило в нашу редакцию.

5 октября, сообщили граждане, дом снова остался без воды, так как в соседнем доме отсоединили шланг, протянутый по земле. Шланг снова присоединили к коммуникациям.

- Наступили заморозки и, естественно, шланг замерз. 8 декабря жильцы дома снова проснулись без воды. И снова звонки в аварийную, в управляющую. Шланг увезли, отогрели и привезли обратно, подключив к вечеру дом к воде. На вопрос: «Так будет каждый день? Каждый день с утра до вечера мы будем без воды?», жильцы слышат тишину,

- сказано в обращении горожан.

Единственное, чего смогли добиться люди, три месяца наблюдающие эту коммунальную вакханалию, - это «привет» из ООО «ПК Выбор», где сказано, что с 1 января 2021 года компания прекращает договор управления многоквартирным домом.

Откровенно говоря, в реальность этой истории верилось с трудом. Чтобы на протяжении трех месяцев многоквартирный дом, расположенный в центральной части карельской столицы, получал воду по кинутому наспех на свежем воздухе шлангу, и никому до этого не было дела... Мне казалось, что это чересчур даже для наших чиновников. Но я ошиблась.

Небольшой в диаметре черный шланг был перекинут через дверь подъезда. Он шел в одну из квартир на первом этаже. Дверь квартиры, через которую теперь осуществляется водоснабжение всего дома, открыла Анна. Женщина рассказала, что рабочие вскрывали полы на кухне, чтобы бросить «времянку».

- Тут морозы недавно были, мы утром встаем, а у нас вода замерзла. Ни умыться, ни воды набрать. А у меня двое детей. Младшей шесть лет,

- рассказала Анна.

Из-за того, что шланг переброшен через дверь подъезда, дверь теперь не закрывается. Помимо «хлипкого» водоснабжения, которое может в любую минуту прекратиться, люди оказались не защищены от холода. Особенно страдают жильцы первого этажа.

- Эта ситуация продолжается три месяца. Я уже и в ЖЭУ ходил, и в водоканал звонил, и в городские службы обращался. Аварийка приезжает – 5-6 человек, кругами походят и уезжают. И остается то же самое. Сегодня приезжал экскаватор, постоял и уехал,

- рассказал Сергей Чеславович из соседней квартиры.

Люди измучились от бессмысленных попыток решить проблему с водоснабжением. Шланг так и тянется прямо по двору к соседнему дому. Повредить его – раз плюнуть. Страшно подумать, что будет с жителями дома, когда грянут настоящие морозы.

- Футбол этот уже надоел, - сказала Галина.

Люди предполагают, что причина их несчастий – недавно построенный соседний дом, который долго не могли подключить к системе водоснабжения.

Но лично меня больше всего сразил ответ, который граждане получили на свое обращение из госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору РК.

- В ходе проведения административного расследования комитетом установлено, что услуга по холодному водоснабжению в МКД предоставляется в соответствии с нормативными параметрами,

- сказано в ответе госкомитета.

В качестве подтверждения своей версии в комитете сослались на акты управляющей компании. И напомнили гражданам, что если услуга предоставлена «ненадлежащего качества или с перерывами», нужно требовать перерасчета платы, а в случае отказа обращаться в суд.

С моей точки зрения, данный ответ на просьбу помочь в беде, в которой оказался целый дом, - просто издевательство. Семьи с маленькими детьми мучаются от того, что вода в брошенном на улице шланге замерзает на морозе, а чиновник из теплого кабинета сообщает, что услуга «предоставляется в соответствии с нормативными параметрами». Это где же есть такие параметры, по которым при минус шести градусах вода замерзает и не поступает в квартиры? И чиновникам не стыдно сообщать измученным людям, что они даже административное расследования провели. Если бы я проводила подобные расследования, то меня давно бы выгнали с работы.

С моей точки зрения, то, что три месяца происходит с жителями дома по улице Машезерская, свидетельствует о полном параличе власти. Как городской, так и республиканской. Зачем нам содержать комитет по надзору, если он отказывается надзирать? Или для того, чтобы людей услышали, нужен очередной сюжет по центральным телеканалам, как это было с поселком Кетроваара, прогремевшем на всю страну? По-другому у нас разучились работать?

Редакция нашего издания будет следить за тем, как будет развиваться ситуация в доме по улице Машезерская. Ведь в ситуации циничного бюрократического «футбола» может оказаться любой из нас.