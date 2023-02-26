Три медали на первенстве СЗФО завоевала карельская гимнастка

Первенство СЗФО по спортивной гимнастике завершилось в Великом Новгороде. За право стать лучшими боролись девушки, женщины и юниорки. Карельские гимнастки проявили себя достойно, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Больше 100 спортсменок приехали из 8 субъектов РФ на эти соревнования. Мария Поглазова из Карелии завоевала серебро в опорном прыжке и вольных упражнениях на ковре. Она также получила бронзовую медаль в упражнении на бревне.

Пятерку сильнейших замкнула Софья Алексеева, показав хорошие результаты в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Анна Марина заняла 4 место, Ева Вакулина стала пятой в опорном прыжке. // фото: vk.com/minsportkarelia