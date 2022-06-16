Три машины столкнулись на Гоголевском мосту в «час пик»

Вечером 15 июня в Петрозаводске произошла авария с участием трех автомобилей. Из-за этого на Гоголевском мосту образовалась «пробка», сообщает «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Возможно, существенную роль сыграли дождь и так называемый «час пик». Авария случилась в 17:12. Легковая машина, которая двигалась по путепроводу, врезалась в остановившийся перед ней кроссовер.

Затем легковушка выехала на встречку влево и въехала в отбойник. Кроссовер отлетел на другой легковой автомобиль, который стоял впереди. Аварию запечатлела камера «Сампо.ру».

В итоге движение по мосту ограничили, потоки автомобилей пришлось направлять регулировщку. // Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»