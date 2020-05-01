Три магазина в Петрозаводске нарушили правила торговли

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по телефону 051 продолжают поступать жалобы от горожан на нарушение правил посещения объектов торговли в условиях пандемии коронавируса.

1 мая председатель комитета экономического развития администрации города Эдуард Марченко и начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов проверили, как соблюдается порядок пропуска посетителей в утренние часы в магазинах карельской столицы.

В ходе рейда специалисты посетили четыре объекта, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами на улицах Ровио и Попова, а также на Комсомольском проспекте.

Представители администрации Петрозаводска выявили факты нарушения распоряжения главы республики № 127-р в трех магазинах. С утра там находились покупатели молодого возраста. В гипермаркете на Комсомольском проспекте нарушений не зафиксировано.

Напомним, в Карелии до окончания ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, посещать магазины с 9 до 11 часов могут только граждане старше 60 лет. Материалы по факту выявленных нарушений будут направлены в соответствующие органы.

Все меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, принимаемые на территории Республики Карелия, отражены в распоряжениях главы региона.