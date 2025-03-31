31 марта 2025, 16:21
Три десятка пешеходов неправильно перешли дорогу и нарвались на штраф
Дорожная полиция ловит не только тех, кто нарушает за рулем
фото «Петрозаводск говорит»
Если сравнить цифры, которые приводит дорожная полиция по нарушениям за выходные, то окажется, что пешеходы нарушают ПДД ничуть не меньше водителей.
За два дня три десятка пешеходов нарвались на штраф в Петрозаводске. Сумма хоть и небольшая, но платить придется.
Все 30 нарушителей переходили дорогу с нарушениями. На них составили административные материалы, размер штрафа – 500 рублей. Для сравнения за выходные в Петрозаводске от управления отстранили 12 водителей.
В дорожной полиции попросили людей быть внимательными при переходе дороги и соблюдать ПДД.