Три человека пострадали в серьезной аварии сегодня утром

Утром в воскресенье на трассе в Сортавальском районе на подъезде к МАПП «Вяртсиля» произошла авария с пострадавшими.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Хендай» совершал обгон автомобиля «Форд», но произошло столкновение. Автомобили оказались за пределами дороги.

В ГИБДД Карелии предварительно сообщают о трех пострадавших.

Ранее в Госавтоинспекции региона привели статистику по авариям, произошедшим при обгоне. С начала года в Карелии в 22 авариях были травмированы 25 человек, а 22 погибли. // фото скриншот видео ГИБДД РК