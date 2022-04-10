Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

ДТП с участием автомобилей ВАЗ и грузовика КамАЗ произошло днем в минувшую субботу на 29 километре дороги «Элисенваара - Лумиваара – Лахденпохья».

В Госавтоинспекции Карелии предварительно выяснили, что столкновение допустил 20-летний водитель отечественного авто.

В результате дорожного происшествия травмы получил молодой водитель автомобиля ВАЗ и две его пассажирки – девушки 23 лет и 15. Дорожное ведомство проводит проверку по факту случившегося в Лахденпохском районе. (фото pixabay.com, geralt)