10 апреля 2022, 09:13
Происшествия

Три человека получили травмы в аварии с КамАЗом

В Северном Приладожье столкнулись автомобили ВАЗ и КамАЗ, среди пострадавших оказалась школьница

ДТП с участием автомобилей ВАЗ и грузовика КамАЗ произошло днем в минувшую субботу на 29 километре дороги «Элисенваара - Лумиваара – Лахденпохья».

В Госавтоинспекции Карелии предварительно выяснили, что столкновение допустил 20-летний водитель отечественного авто.

В результате дорожного происшествия травмы получил молодой водитель автомобиля ВАЗ и две его пассажирки – девушки 23 лет и 15. Дорожное ведомство проводит проверку по факту случившегося в Лахденпохском районе. (фото pixabay.com, geralt)

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новости Карелии
ДТП
Лахденпохский район
Госавтоинспекция