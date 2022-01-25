Три автомобиля столкнулись вечером в центре Петрозаводска

Групповая авария произошла сегодня вечером в районе перекрестка улиц Гоголя и Красноармейская. ДТП произошло в вечерний час-пик. Момент столкновения запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо.ру». Запись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, авария произошла после того, как один автомобилист решил пропустить троллейбус, которому, вероятно, мешал проехать припаркованный автомобиль. Троллейбус включил левый поворотник, одна машина затормозила, чтобы пропустить общественный транспорт. В этот момент в нее сзади врезался другой автомобиль, на который наехал еще один авто.

Некоторые подписчики отметили, что дороги заужены из-за неубранного снега. Другие не оценили поступок водителя, который на перегруженном перекрестке затормозил для пропуска троллейбуса. Также водителям посоветовали держать дистанцию. (фото паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»)