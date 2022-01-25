Мужчина вышел ночью из бытовки в Шуе и пропал без вести

В Прионежском районе пропал без вести Сергей Анатольевич Бунгов, 1989 года рождения, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Полиция объявила мужчину в розыск.

24 января около 23:00 мужчина вышел из бытовки строящегося дома в поселке Шуя. С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие. Мужчина замкнут, малообщителен. Был одет: камуфляжная куртка с серым капюшоном, красная флисовая кофта с красным капюшоном, серые короткие сапоги.

Информацию о местонахождении Сергея Бунгова просят сообщать по телефонам +7911-4036-266 или 02 (с мобильного 102).