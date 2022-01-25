Подросток пробрался в чужой дом ради бидона с бензином

15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу. Все произошло вечером 27 декабря в селе Нюхча Беломорского района, сообщили в СУ СК по РК.

Входные двери в чужой дом были открыты, этим, как предполагают следователи, воспользовался юноша. Он взял бидон с бензином. Обогатиться подозреваемый не смог, так как ему помешал хозяин дома.



Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. (фото pixabay.com, analogicus)