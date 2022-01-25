25 января 2022, 17:18
Происшествия

Подросток пробрался в чужой дом ради бидона с бензином

Несовершеннолетний стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался украсть топливо в селе Нюхча

15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела о покушении на кражу.  Все произошло вечером 27 декабря в селе Нюхча Беломорского района, сообщили в СУ СК по РК.

Входные двери в чужой дом были открыты, этим, как предполагают следователи, воспользовался юноша. Он взял бидон с бензином. Обогатиться подозреваемый не смог, так как ему помешал хозяин дома.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. (фото pixabay.com, analogicus)

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Метки: 
покушение на кражу
бензин
Нюхча
уголовное дело