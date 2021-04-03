Три автомобиля столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня в 19:02 в Петрозаводске на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена столкнулись три автомобиля. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как автомобиль, двигавшийся по Герцена, не пропустил машину, которая ехала по проспекту Ленина. Произошло столкновение, после которого пострадал еще и третий автомобиль, ожидавший своей очереди на проезд перекрестка.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.