Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола» в Карелии

Вечером 10 января на трассе «Кола» на юге Карелии столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

Сигнал о происшествии на 281-м километре федеральной магистрали поступил на пульт дежурного в 19:54. На место выехали четверо специалистов из Олонца. Выяснилось, что на трассе столкнулись три автомобиля.

В результате ДТП никто не погиб и не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. // Фото ОПС по Олонецкому району