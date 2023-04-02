Три авиакомпании возобновили прием российских карт

Три ближневосточных авиаперевозчика возобновили прием банковских карт, выпущенных в России.

В частности, приобрести билеты на рейсы, расплатившись российскими картами Visa и MasterCard, можно у компаний Emirates, Air Arabia и Fly Dubai. При этом пассажирам нужно быть готовыми заплатить комиссию и дополнительный сбор. О такой возможности сегодня сообщила газета «Известия».

Билеты на рейсы Air Arabia можно оплатить российской картой через систему быстрых платежей (СБП). Комиссия от итоговой суммы за выписку каждого билета составит 6%. При покупке билетов на рейсы компании Fly Dubai, транзакция проходит через уполномоченного агента с дополнительным сбором в размере двух тысяч рублей. Оплату принимают по СБП.

Клиент должен оформить бронирование на сайте, обратиться в службу поддержки, на почту ему направят ссылку для проведения операции.

Иностранная компания Emirates также позволяет расплачиваться российскими картами, но с помощью системы QR-кодов, но как минимум за 10 дней до вылета. Клиенту нужно запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании, забронировать билет через службу поддержки, отсканировать пришедший код в любом банковском приложении и при оплате указать итоговую сумму и номер брони. Совершить транзакцию нужно в ближайшие часы после звонка, чтобы цена билета не успела измениться. При бронировании через контакт-центр дополнительно возьмут комиссию, ее размер 1,5 тысячи рублей с человека. Подтверждение покупки может занять несколько дней, билет придет на почту клиента. // фото freepik.com