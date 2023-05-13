Тревожный вечер выдался у пожарных Петрозаводска

Тревожный вечер накануне выдался у пожарных спасателей в Петрозаводске, сообщает пресс-служба ЧС Карелии.

Вчера в 19:42 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке на ул. Прибрежная у д. 30. Потребовался выезд 13 пожарных и 4 единиц специальной техники. К 20:12 пожар в хозпостройке был ликвидирован.

В 21:06 поступил тревожный вызов с ул. Боровой: горел гаражный бокс. Три машины и восемь спасателей справились с пожаром к 22:05.

А в 21:44 загорелся другой гараж – на ул. Антонова. По тревоге выезжала спецмашина и четыре пожарных спасателя. В 22:22 пожар в гараже был потушен.

Ночью в 03:20 поступило сообщение о горящем жилом доме на у. Архипова, 20. Привлекались большие силы пожарных – 4 машины и 19 спасателей. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. // Фото: МЧС Карелии