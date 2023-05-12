12 мая 2023, 20:55
Полицейский пешком догнал питбайк пьяного нарушителя в Костомукше
Сотрудник ДПС остановил нетрезвого водителя, заметив его неуверенность
Водитель питбайка в Костомукше привлек внимание дорожных полицейских своими странными маневрами. Инспекторы ДПС заподозрили, что он пьян, сообщили в МВД Карелии.
Мотоциклисту велели остановиться, но он продолжил движение, причем весьма неуверенно.
Один из сотрудников автопатруля вышел из машины и догнал питбайк пешком. Водитель пытался сопротивляться, но его задержали.
Оказалось, что 30-летний горожанин действительно нетрезв. Полицейские составили несколько административных протоколов и направили их в суд. // фото: freepik.com