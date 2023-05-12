Полицейский пешком догнал питбайк пьяного нарушителя в Костомукше

Водитель питбайка в Костомукше привлек внимание дорожных полицейских своими странными маневрами. Инспекторы ДПС заподозрили, что он пьян, сообщили в МВД Карелии.

Мотоциклисту велели остановиться, но он продолжил движение, причем весьма неуверенно.

Один из сотрудников автопатруля вышел из машины и догнал питбайк пешком. Водитель пытался сопротивляться, но его задержали.

Оказалось, что 30-летний горожанин действительно нетрезв. Полицейские составили несколько административных протоколов и направили их в суд. // фото: freepik.com