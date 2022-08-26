Трехмесячный ребенок умер после плановой прививки в поликлинике

После обычной прививки в Улан-Удэ умер трехмесячный малыш. Об этом 26 августа написали в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Отец мальчика рассказал, что сын болел ОРВИ, но уже поправлялся. По плану его должны были вакцинировать от дифтерии и коклюша. Медики это сделали, вскоре малышу стало плохо, начался жар, вечером он умер.

Проверку по факту трагедии проводит Минздрав Бурятии. В пресс-службе ведомства сообщили, что вакцинация младенца проводилась с соблюдением обязательных требований и норм.