Трехлетняя девочка упала в лужу и утонула в российском регионе

В Башкирии трехлетняя девочка погибла, упав в переполненную водой лужу. Инцидент произошел в одной из деревень, пишет «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.

Трагедия случилась днем 23 марта. По предварительным данным, ребенок гулял по деревне. Вместе с девочкой находились старшие дети. Родители были дома. По одной из версий, малышка уронила в лужу игрушку, попыталась ее достать и захлебнулась.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть дошкольницы. // Фото МЧС по Башкирии