15 сентября 2023, 08:27
Происшествия

Трехлетний малыш в Петрозаводске создал опасную ситуацию

Матери маленького сорванца пришлось вызывать пожарных

Маленький ребенок в Петрозаводске мог пострадать из-за шалости. Звонок с просьбой о помощи поступил в экстренные службы в девять часов вечера 14 сентября.

Горожанка рассказала, что ее трехлетний сын закрылся в ванной комнате. Мать купала ребенка и буквально на минуту вышла в комнату за тапочками. В это время сорванец повернул щеколду.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь. // фото: Semevent/pixabay.com

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