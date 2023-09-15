Трехлетний малыш в Петрозаводске создал опасную ситуацию

Маленький ребенок в Петрозаводске мог пострадать из-за шалости. Звонок с просьбой о помощи поступил в экстренные службы в девять часов вечера 14 сентября.

Горожанка рассказала, что ее трехлетний сын закрылся в ванной комнате. Мать купала ребенка и буквально на минуту вышла в комнату за тапочками. В это время сорванец повернул щеколду.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь. // фото: Semevent/pixabay.com