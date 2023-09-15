Рабочий упал с высоты в Петрозаводске и едва не погиб

Утром 14 сентября на стройке в Петрозаводске произошел несчастный случай. Тревожный звонок поступил на пульт экстренных служб в 11:05, сообщил наш источник.

На объекте, расположенном на улице Онежской Флотилии, рабочий упал с четвертого этажа.

Когда пожарные прибыли к месту ЧП, мужчина был в сознании. Используя носилки, спасатели доставили пострадавшего до кареты скорой помощи.

О характере полученных рабочим травм и его состоянии, ничего не сообщается. // фото: unsplash.com