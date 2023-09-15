Москвича в маске обезьяны задержали на границе в Карелии

Жителя Москвы оштрафовали за незаконную попытку пересечь границу РФ. Виновным его признал Лахденпохский суд, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Карелии.

Инцидент произошел в июне текущего года – мужчина пролез через оградительный забор рядом с поселком Ринтала и пошел в сторону границы.

Он был в маске обезьяны – надел ее, чтобы скрыть лицо от камер видеонаблюдения. Однако нарушителя задержали пограничники.

Оказалось, приезжий из Москвы не согласен с российской внешней и внутренней политикой. Он рассказал, что хотел пересечь границу, чтобы найти лучшие условия жизни за рубежом.

Суд учел признание вины, раскаяние и активное содействие в расследовании преступления. Мужчина заплатит штраф в сумме 50 тысяч рублей. Решение вступило в силу. // фото: imranhussain1343431/ pixabay.com