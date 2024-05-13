Трехлетний мальчик попал в книгу рекордов России

Трехлетний дошкольник из Магнитогорска попал в книгу рекордов России, правильно назвав все 196 государств мира по их флагам. Об этом сообщается на сайте организации.

Для установления рекорда мальчику потребовалось 16 минут 22 секунды. Как рассказали родители вундеркинда, их сын с раннего детства отличается невероятной памятью - он легко запоминает цифры, марки автомобилей и другое.

Ребенок начал изучать страны, когда родители повесили в его комнате карту мира. Вскоре он пришел к своему рекорду. // Фото: unsplash.com / Annie Spratt