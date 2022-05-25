Трассу «Кола» в четверг перекроют на два часа

26 мая движение по трассе «Кола» полностью остановится на два часа в Ленинградской области у Лодейного Поля. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет перекрыто с 10:50 до 12:50 из-за прохода по Свири теплохода Shusha. В это время будет произведена разводка моста.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото: Упрдор «Кола»