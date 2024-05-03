Трассу «Кола» перекроют сегодня на два часа

Сегодня, 3 мая, движение на 236-м километре трассы «Кола» остановится на два часа. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

По данным организации, причиной перекрытия движения в Ленинградской области станет разводка моста через Свирь в районе Лодейного Поля. Трасса будет перекрыта с 12:50 до 15:00. Причиной временных неудобств станет прохождение по реке спасательного судна «Бейсуг».

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»