09 октября 2024, 09:35
Трассу «Фонтаны» готовят к лыжному сезону, там убирают мусор
Активные петрозаводчане проводят субботник на лыжне
Петрозаводчане убирают мусор и готовят трассу «Фонтаны» к предстоящему лыжному сезону.
На днях на развилке прошел субботник, рассказали в «Дирекции спорта». Активисты убрали мусор, покосили траву, вынесли старые деревянные конструкции.
Но работа еще есть и нужно успеть привести в порядок лыжную дистанцию. Следующий субботник намечен на десять утра 26 октября. Присоединиться могут все желающие, но с собой лучше захватить инвентарь. // фото vk.com/vk_sportptz