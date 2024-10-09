Трассу «Фонтаны» готовят к лыжному сезону, там убирают мусор

Петрозаводчане убирают мусор и готовят трассу «Фонтаны» к предстоящему лыжному сезону.

На днях на развилке прошел субботник, рассказали в «Дирекции спорта». Активисты убрали мусор, покосили траву, вынесли старые деревянные конструкции.

Но работа еще есть и нужно успеть привести в порядок лыжную дистанцию. Следующий субботник намечен на десять утра 26 октября. Присоединиться могут все желающие, но с собой лучше захватить инвентарь. // фото vk.com/vk_sportptz