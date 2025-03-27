27 марта 2025, 08:29
Торговый павильон полыхал в Петрозаводске
К пожару на Ключевой могла привести неисправность электропроводки
фото «Петрозаводск говорит»
Днем 26 марта на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Ключевая.
Прибывшие к месту вызова пожарные быстро справились с возгоранием. В результате огнем были повреждены стена, натяжной потолок и имущество на общей площади два квадратных метра.
Причину возгорания устанавливают, проводится проверка. Среди приоритетных версий - неисправность электропроводки. Материальный ущерб подсчитывают.